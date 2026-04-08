濃霧の影響を受けやすい高松空港で、視界不良の時でも着陸できるようにするための設備更新が、きのう（7日）成立した国の今年度予算で新規事業に採択されました。 【写真を見る】【高松空港】濃霧対策の設備更新へ視界不良時でも安全な着陸が可能にILS＝計器着陸装置を更新【香川】 きのう（7日）、国土交通省から予算配分が公表されたものです。高松空港は高台にあるため霧が発生しやすく、欠航や遅延などが多いことが課題