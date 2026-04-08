「おかやまマラソン2026」のランナーの募集がきょう（8日）正午に始まりました。それに合わせて、けさ、JR岡山駅前で参加を呼びかける街頭活動が行われました。 【写真を見る】【おかやまマラソン2026】市民県民優先枠のランナー募集8日正午から10回目を記念して倍の4,000人【岡山】 「きょうからマラソンの募集が始まっています」 おかやまマラソン実行委員会事務局のスタッフが募集チラシなどを配り、大会をPR