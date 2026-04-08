消防職員の規律を保つことなどを目的に、きのう（7日）、笠岡地区消防組合で管理者による点検が行われました。 【写真を見る】「いざという時に頼りになる存在としてあり続けて」笠岡地区消防組合で栗尾笠岡市長が訓示【岡山】 「4歩前へ進め」 笠岡地区消防組合の職員75人が参加して行われたものです。任務を遂行するために規律を保つことや組織力の強化が主な目的で、管理者である栗尾笠岡市長が服装や手帳などを点検しました