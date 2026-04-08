4月7日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。【動画】「たいそう汚い壺」が500万円に！ 戦火や震災を無傷で生き延びた"奇跡の逸品"依頼品は「古信楽の壺『蹲』」。依頼人の亡き父が、戦前に東京で働いていた際に入手したものである。1945年5月、依頼人の父は東京大空襲の戦火を避け、この壺を抱えて福島へ帰郷。その後は自宅に飾られていた。2011年3月11日、東日本大震災が発生。依頼人の自宅は福島県沿