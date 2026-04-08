福岡県警春日署は8日、那珂川市の一般住宅で7日午後3時20分ごろ、市の施設職員を名乗る男が訪問し「5歳以下の弟妹はいますか」「風船を配布してまわっている」と言ってくる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代、身長170くらいの中肉。黒色短髪、全身黒っぽい服装をしていたという。