＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン事前情報◇8日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアー第6戦が埼玉県の石坂ゴルフ倶楽部で開催される。10日（金）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。【写真】ウキウキでヘビを放り投げるシブコ今週は米国女子ツアーがオープンウィークのため、米国を主戦場とする日本勢が多数参戦。今季初出場の渋野日向子は、竹田麗央、小祝さくらとの注目グ