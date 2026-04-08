「ヤマハレディースオープン葛城」で通算3勝目を挙げた高橋彩華。正確なショートゲームと精度の高いショットを誇る彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真比較】25年よりトップが大きくなりビッグフォローで振り抜く高橋彩華のドライバースイング◇◇◇昨季パーオン率1位に輝いたツアー屈指のショットメーカー。プロテストに合格した頃にコーチングをしていたの