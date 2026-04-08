手打ちになるのは肩甲骨周りが硬いことが大きな原因だ。肩甲骨の柔軟性を高めて手打ちを解消。スイングアークを大きくし、飛距離も方向性もアップしよう。【写真】伸び〜をしてワキの下を刺激するのも効果大！肩甲骨周りの筋肉が硬いと、腕と体が同調したスイングはできません。テークバックでは左肩甲骨、ハーフウェイバックからトップまでは右肩甲骨がスムーズに動くと、腕と体が一体化して大きなスイングアークを作ることができ