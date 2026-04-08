＜マスターズ 事前情報◇7日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞2021年大会覇者の松山英樹は、今年で15回目の出場を迎える。練習日の月曜日と火曜日は、昨年の「日本オープン」優勝の資格で初出場する片岡尚之とラウンド。会話を交わしながらも、それぞれが入念にコースチェックを行っていた。【比較写真】2023年よりパットのスタンス幅が狭くなったこの日は、池越えとなる16番パー3で、マスターズ