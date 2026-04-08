国内女子ツアー「ヤマハレディース葛城」の週末、会場の葛城GCに国内男子ツアー通算18勝の藤田寛之の姿があった。コース所属であり、ヤマハゴルフの顔でもある藤田は、自身が校長を務める『ヤマハジュニアゴルフスクール』の生徒イベントや、選手とティイングエリアに上がるキッズエスコートの引率として来場していた。【写真】”葛城の奇跡”優勝した高橋彩華が乗るヤマハバイクがかっこよすぎるヤマハ株式会社は2月、今年6月でゴ