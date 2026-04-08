約半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を目指す「アルテミス計画」の宇宙船が、人類史上、最も地球から遠い場所に到達しました。56年ぶりの偉業達成です。【写真を見る】地球からは見ることができない“月の裏側”人類が“最も地球から遠くに”半世紀ぶりとなる、有人での月の周回飛行を目指す国際的な探査プロジェクト「アルテミス計画」。地球を離れた宇宙船は月へと進んでいきます。そして、打ち上げから5日が経った日本時間