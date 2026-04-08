国際的な探査プロジェクト「アルテミス計画」の宇宙船から撮影された写真が公開されました。手前に見えるのは、でこぼこした表面の月。その向こう側に、今にも沈もうとしているのは地球です。NASAは7日、国際的な探査プロジェクト「アルテミス計画」の宇宙船から撮影された写真を公開しました。月に最も接近した際に撮影された写真には、月面のクレーターがはっきりと写っています。宇宙飛行士たちは、このうち2つのクレーターに宇