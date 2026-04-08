お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女、妻と花見を楽しむ家族3ショットを公開した。【写真】「幸せそうー！」アンガールズ山根良顕＆長女＆妻とお花見家族ショット山根は「先日家族でお花見ロクちゃんも散歩できて最高でした！」とつづり、桜と東京タワーを背景にした家族3ショットを披露。写真には、山根と長女が「Hello」とあしらわれたおそろいの白Tシャツを着用し、愛犬