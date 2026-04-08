トランプ大統領が通告しているイランとの交渉期限がおよそ10時間後に迫っています。こうした中トランプ大統領は「ひとつの文明全体が死に絶えようとしている」とイランを改めて強く警告しました。【写真を見る】原油調達の代替ルートコスト倍増の懸念も高市総理「年を越えた石油の供給確保にめど」鹿児島市にある、まちの歯医者さん。中東情勢の影響は遠く離れた、ここでも…よしかわ歯科義川耕平 副院長「注文して2〜3日