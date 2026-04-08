俳優・内山理名（44）の夫で俳優の吉田栄作（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。満開の桜を楽しむ“お花見ショット”を公開した。【写真】「素敵な写真」「幸せそうな笑顔」愛犬を抱っこし満開の桜を楽しむ吉田栄作吉田は「今年も家族で満開の桜を観ながら、春の到来を感じることが出来ました」と、桜の下で愛犬とたわむれる2ショットを投稿し、家族水入らずの時間を過ごせた喜びを「神様に感謝」とつづった。また、長