子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが自身のブログを更新。『腱鞘炎』と診断を受けた右手用のサポーターが届いたことを報告しました。【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 『腱鞘炎』と診断を受けた右手用のサポーターが届く「痛みの強い箇所にはテーピングをして二刀流!?で行ってみようと思いました」古村さんは、痛みや痺れがあり「腱鞘炎」と診断された右手の症状への対処として、インターネットで