新潟県警は4月に入り、“偽の逮捕状”を郵送し、現金をだまし取ろうとする新たな特殊詐欺の手口が県内で確認されているとして注意を呼びかけています。 県警によりますと、4月2日、県内に住む80代女性の自宅に警察官を名乗る人物から「捕まえた暴力団員が、あなたが共犯者で現金400万円を渡したと話している」などと電話がありました。 その後のやりとりで、女性が指示に従い、住所や金融機関の口座番号などの情報を教えたとこ