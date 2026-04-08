フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が7日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。帝王切開を選んだ理由について語った。2024年5月に第1子を産んだ岡副。帝王切開を選択したという。入院後「夕方4時くらいには必ず」促進剤を投与していたものの「痛くなくなっちゃう。ご飯も食べられるし、おなかの中で動いてるし」と回顧。「一生産まれないってその時思って。つらかったです」と語りだした。「3