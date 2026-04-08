トリミング中の柴犬をこっそり撮影した様子が、SNSで話題となっている。【映像】カメラ目線でニコニコ笑顔の様子（実際の映像）柴犬の茶々麻呂之介くん（6歳）。「トリミング中の笑顔のうちの子を盗撮」という投稿には「めっちゃこっち見ててかわいい」「お利口さん〜」などこの笑顔に癒されている人が続出。マイペースで不思議ちゃんだという茶々麻呂之介くん。トリミングが楽しくてなのか