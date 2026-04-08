『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「プラスチック資源の出し方はギューギューに詰め込まないで、ふわっとして出していただけると有難いです」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「プラスチック資源の出し方はギューギューに詰め込まないで、ふわっとして出していただけると有難いです。」と投