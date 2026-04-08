◇インターリーグエンゼルス─ブレーブス（2026年4月7日アナハイム）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が7日（日本時間8日）、本拠でのブレーブス戦に先発。5回97球を投げ、6安打4失点で今季初勝利は手にできなかった。初回は先頭・アクーニャを遊直に打ち取ると、ボールドウィン、アルビーズを2者連続三振。抜群の立ち上がりを見せた。その裏、ソレアに2ランが飛び出し援護をもらって上がった2回のマウンドは先頭・オル