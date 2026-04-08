「まんが甲子園」の予選テーマを発表する担当者＝8日午前、高知市高知県などは8日、国内外の高校生が漫画の腕を競う「全国高等学校漫画選手権大会（まんが甲子園）」で、今年の予選テーマを「国宝級」と「アップデート」と発表した。昨年の大会では最優秀賞作品が、インターネット上で発表された直後、類似する漫画の存在が指摘され失格となった。今回は検索スタッフを配置して類似する作品がないか情報収集したり、参加者に著