将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕。振り駒で先手番となった糸谷八段が早々に端歩を二つ突く意表のスタートとなった。【中継】藤井名人VS糸谷八段 注目の開幕局（生中継中）4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑戦する大注目のシリーズが開幕。王者・藤井