４月下旬にオーストラリアを訪問するメーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」が、英国よりも先にオーストラリアでの事業拡大を検討しているという報道に対して否定的なコメントを発表した。米誌ＵＳウィークリーが９日、報じた。英ＩＴＶニュースがメーガン妃がオーストラリアでも事業を立ち上げようとしているという８日の報道に対し、アズ・エヴァーの広報担当者が「それは憶測に過ぎません」と９日、同誌に語ったという。