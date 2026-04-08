春の陽気に誘われて、ついウトウトしてしまう今日この頃。北海道の旭山動物園でも、ゴマフアザラシの子どもが、まさに……。昨日のゴマフアザラシのこども🦭 (@asahiyamazoo1より引用)昨日のゴマフアザラシのこども🦭#旭山動物園#asahiyamazoo#ゴマフアザラシ#あざらし館 pic.twitter.com/sHtxAn7d94- 旭川市旭山動物園［公式］ (@asahiyamazoo1) April 1, 2026ころんと横たわったゴマフアザラシの子ども、可愛