【モデルプレス＝2026/04/08】俳優の堤真一、山田裕貴、有村架純、本田響矢らがこのほど、都内で開催されたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（4月12日スタート／毎週日曜よる9時〜）第1話プレミア試写＆スペシャル舞台挨拶に出席。撮影秘話を語った。【写真】山田裕貴・有村架純ら豪華キャスト集う様子◆堤真一「本当に感動して」本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、孤独な天才宇宙物理学者が、難問だらけの弱小チーム「