【モデルプレス＝2026/04/08】お笑い芸人・ノボせもんなべがこのほど、都内で開催されたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（4月12日スタート／毎週日曜よる9時〜）第1話プレミア試写＆スペシャル舞台挨拶に女優の有村架純らとともに出席。有村から差し入れをもらったことを明かした。【写真】山田裕貴・有村架純ら豪華キャスト集う様子◆ノボせもんなべ、有村架純は「母のような存在」有村は、撮影を振り返り「本当に1人ひとり個性あるキ