【モデルプレス＝2026/04/08】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが4月6日、自身のInstagramを更新。ミニドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】20歳人気美女YouTube「小顔が際立ってる」美脚全開の膝上ミニドレス姿◆あみか、美脚際立つミニドレスショット公開あみかは頭に花冠を載せた、華やかなピンクのミニ丈ドレス姿を投稿。たっぷりとギャザーが寄せられた胸元すぐに切り替えがあるエンパイアタイプのドレスで