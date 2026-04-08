【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが4月6日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】夫婦芸人の56歳妻「ラインが綺麗すぎる」驚異の美脚披露◆さゆり、美脚際立つミニ丈ドレス姿披露さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とつづり、恒例となっている階段での写真を複数枚投稿。美しい脚のラインが際立つ、ブルーのミニ丈ドレス姿