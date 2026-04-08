米株価指数先物ダウ1000ドル高 東京時間11:34現在 ダウ平均先物JUN 26月限47826.00（+1014.00+2.17%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6814.25（+157.50+2.37%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25105.50（+734.50+3.01%）