東京午前はドル安。イランと米国が２週間の一時停戦で合意したことから、イラン戦争が始まった後の逃避的なドル買いが巻き戻されている。ドル円は１５８．３０円付近、ユーロドルは１．１６９７ドル付近、豪ドル／ドルは０．７０８５ドル付近までドル安推移。 欧州通貨やオセアニアが対ドルで堅調に推移するなか、クロス円は全般的に上昇。ユーロ円は１８５．５５円付近、ＮＺドル円は９２．３８円付近、豪