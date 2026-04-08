物価高騰が続くなか、低価格で使い勝手のよいもやしは家計の強い味方。一年中安定して手に入ることもあり、クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」でも、もやしは他の野菜に比べて年間通して検索されています。 また、他の野菜に比べて、食材名のほか、スープやサラダとメニュー名などでも検索されており、もやしが料理のジャンルを問わず活用されていることがわかります。 ですが、もやしは足が早く使いきれずに