俳優・哀川翔の息子で俳優の福地展成（ふくち・てんせい、２９）がバラエティー番組に出演し、「しゃべり方そっくり」「かっこいい」とネットが沸いた。２世タレントを特集した、７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に参加し、放送後に自身のインスタグラムを更新。「『踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ！！』ご覧いただき、ありがとうございました！！ＴＶｅｒでの見逃し配信も是非！！」と呼びかけ