３日、介休市の綿山で「寒食清明文化祭」でパフォーマンスを見る観光客。（介休＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原4月8日】中国山西省介休市の綿山で1〜30日、伝統的な祝日の寒食節と清明節を祝う催し「第19回寒食清明文化祭」が開かれている。中国各地のほか、欧米や日本、韓国などの国・地域からも観光客が訪れ、古くからの伝統行事を楽しんでいる。期間中、綿山風景区は寒食節と清明節の文化要素を深く取り入れ、民俗芸能