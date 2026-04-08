韓国俳優のクォン・サンウ（49）が、7日までに妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のYouTubeチャンネルに登場。長男・ルッキさん（17）に車をプレゼントする様子が公開された。【動画】「車の装備が良い」17歳長男に中古車『ジープ』購入、車選びで妻が見せた“現実的な”姿アメリカ・ニュージャージー州で暮らすソン・テヨンは「息子のルッキとクォン・サンウのために、ソン・テヨンが思い切って買った車、初公開」と題した動画