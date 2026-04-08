大規模改装中の大丸梅田店（大阪市北区）は8日、リニューアル最新情報を発表した。「ヤマダストアー」が、2026年冬に大阪初出店を果たす。「百貨店の食品売場が新たなステージへ」と予告する。【画像】初公開！ 「ヤマダストアー大阪梅田店」ロゴビジュアル近年高まる食への関心や“価値ある日常使い”へのニーズの広がりを受け、地下食品フロアの再構築を進める。地下2階食品フロアには、兵庫県を拠点に展開するスーパーマー