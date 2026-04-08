■これまでのあらすじ最近、飲み会続きで帰りの遅い夫。同じ会社にいる妻は夫の繁忙期がわかっているので違和感を覚えていた。それでも子煩悩な人なので家族を裏切るようなことはしていないだろうと信じていたのに、スーツのポケットからイヤリンが出てきて!?スーツのポケットから落ちてきたイヤリングを見せると、夫は一瞬ハッとした顔をしていました。でもすぐに、お店で拾ったものだと言ってきて…。少しの引っ掛かりはあったも