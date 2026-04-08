【UEFAチャンピオンズリーグ】スポルティング 0−1 アーセナル（日本時間4月8日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）【映像】反響呼んだ圧巻ターン→絶妙パス（実際の様子）スポルティングのMF守田英正が、2人に囲まれても失わない圧巻ターンからボールキープ。アーセナルの包囲網を突破し、決定機に繋げたワンプレーが脚光を浴びている。スポルティングは日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグの準々決勝ファースト