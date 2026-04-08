Nintendo Switchとスマートフォン向けの新作ゲーム『Pokemon Champions』のSwitch版が、本日4月8日より配信がスタートした。スマホ版が夏に配信され、ポケモンバトルにフォーカス当てたゲームとなっている。【画像】初登場の特性あるぞ！『Pokemon Champions』の場面カット『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケットモンスター』シリーズ同様のポケモンバトルを楽しむゲーム。ポケモンのタイプや特性、わざの選択など様々