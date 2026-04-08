◇インターリーグドジャース4―1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発した。同地では、MVPに輝いた昨年ワールドシリーズ（WS）の第7戦以来の登板。6回0/3を5安打1失点で今季2勝目を挙げた。デーブ・ロバーツ監督は試合後、山本の投球を「全てをしっかり遂行していた。ストレートも良く、必要なところでカーブも使えていた。相手打線