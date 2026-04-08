先月から行方不明となっている男子児童が通う京都府南丹市の小学校で始業式が行われ、警察などが見守りを強化する中、児童らが登校しました。8日朝、始業式を迎えた京都府の南丹市立園部小学校では、ボランティアや警察が見守る中、集団で登校する児童や付き添う保護者らの姿がみられました。保護者「（結希くんが）まだ見つかっていないのがまだ不安。学校にも呼びかけて、どういう対応をしてもらえるか聞きたい」この小学校に通