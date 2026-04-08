大阪メトロ夢洲駅前で始まった大阪・関西万博の開幕1周年を記念したイベント＝8日午前2025年大阪・関西万博の開幕1周年を記念したイベントが8日、会場最寄りだった大阪市の大阪メトロ中央線夢洲駅で始まった。「万博の華」と言われたパビリオンや大屋根リングの資材の活用先などを紹介する展示や、公式キャラクター「ミャクミャク」のオリジナルスタンプが押せるブースを設置。14日まで。展示は、万博で披露された先端技術につ