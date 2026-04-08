ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が6日、自身のブログを更新。長女・新菜さん（にいな※愛称はニーチェ）がアーティスティックスイミング日本選手権の予選を通過したことを報告した。【写真】「俺のニーチェ」日本選手権の予選通過、ダイアモンド☆ユカイ・長女の華麗なショットユカイは「俺のニーチェ」と題したブログで、「Helloサムシング！昨日は関西地区の日本選手権予選会でした」と書き出し、妻から