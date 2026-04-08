お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が7日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。新居について語った。今月のマンスリーパートナーの菊地亜美は収録前にバービーから「家買ったから」と聞いたと明かし、「そこ聞きたいけど、みたいな」「うちも家建てたんで。凄いいろいろ勉強したりとかしたから気になる」とさらに追及。バービーは「買ったのよ」と続け、今は土地を購入し「まだ