戦闘終結に向け１０日から協議【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は７日、ホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると表明した。イランのアッバス・アラグチ外相も同国への攻撃が停止すれば、イランも停止すると明らかにした。米イランは１０日から戦闘終結に向けた協議を始め、２週間以内の包括的な最終合意を目指す。両国の交渉を仲介するパキスタンのシャバズ・シャリフ首相も