【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 1−2 バイエルン（日本時間4月8日／サンティアゴ・ベルナベウ）【映像】レアルDFの「神クロス」世界最高峰の“キックマスター”であるレアル・マドリードのDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドが見せた、超ワールドクラスのスーパーアシストが話題を集めている。レアル・マドリードは日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝ファーストレグでバイエルン