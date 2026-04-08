中東情勢が緊迫する中、県内でも資材の高騰や供給不足を懸念する声があるとして花角知事は8日、融資制度などの活用を呼びかけました。中東情勢の影響により国内では原油をはじめとした資材の供給不足などが懸念されています。県内でも事業者から資材の入荷の停止やコストの増加への負担などに不安の声があがっています。県は既存の中小企業に対する相談窓口や物価高対策への融資制度の活用を呼び掛けています。【花角知事】「物価