4月8日（現地時間7日）、シカゴ・ブルズは敵地でワシントン・ウィザーズと対戦。ブルズと2Way契約を結ぶ河村勇輝は、4試合連続で出場を果たし、チームも勝利を抑めた。 20点をリードした第2クォータースタートからコートに立った河村。このクォーター約3分程のプレータイムでディフェンスリバウンド1をマークした。続く第3クォーターには、