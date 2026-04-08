８日前引けの日経平均株価は前営業日比２６４９円２７銭高の５万６０７８円８３銭と急反騰。前場のプライム市場の売買高概算は１３億４９５５万株、売買代金概算は４兆９５４９億円。値上がり銘柄数は１４１６、対して値下がり銘柄数は１３０、変わらずは２９銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は一気にリスクオンに傾き、空売り買い戻しなどを誘発し先物主導で日経平均は記録的な上げ足をみせた。一時上げ幅は２９００