名古屋駅周辺のまちづくりを議論する官民合同の会議体の初会合が、4月28日に決まりました。 【写真を見る】名駅再開発どうする？ 名鉄･JR東海などが参加 官民合同会議体4月28日に初会合 名古屋･広沢市長｢今年度中には一定の方向性を｣ 名古屋駅周辺をめぐっては、リニア中央新幹線の開業が延期され、名鉄による再開発計画がすべて未定になるなど、不透明な状況が続いています。 官民合同会議体 4月28日に初会合 これを受け3月、